Tokat Belediyesinden esnafa kira desteği

Tokat Belediyesi pandemi dolayısıyla zor günler geçiren esnafa yaklaşık olarak 2 milyon TL’lik kira katkısı sağlayacak.

Tokat Belediyesi tarafından korona virüs sürecinden olumsuz etkilenen esnafa yönelik olarak ikinci dönemde kira desteği yapılacak. Kent merkezinde faaliyet gösteren belediyeye ait işyerlerindeki esnafa 1 Temmuz’a kadar yüzde 50 kira indirimi uygulaması devam edecek. Belediye meclisinin almış olduğu kararı değerlendiren Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, korona virüs nedeniyle ekonomik manada zor günler geçiren esnafa desteklerinin devam edeceğini belirterek, “Toplamda 2 milyona yakın bir kira ücretini biz böylece almamış olacağız. Bu şekilde esnafımıza bir katkı sağlamış olacağız” dedi.

Esnafın yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Eroğlu, “Ben her daim diyorum ve bununla da iftihar ediyorum. Ben bir esnaf çocuğuyum. Babamın esnaf dükkanından kazandığı paralarla okuduğum bugüne geldim. Yani esnafın nasıl zor şartlarda işlerini yaptığını çok iyi biliyoruz. Bir esnafın yanında çalıştırdığı işçiye para vermek için kendi cebinden kısarak esnaflık yaptığını bilen birisiyim. Onun için esnafımızın maneviyat olarak yanındaydık ama madden de böyle bir yardımlarımız olsun, belediye onların belediyesi. Sonuçta ben onların belki buradaki hakkını savunarak yine onlara böyle bir katkı sağlıyoruz. Ve yanlarında olmayı istedik. İnşallah da değerli esnaf kardeşlerimize de yaralarına bir nebze de olsa bir faydamız olmuştur diye düşünüyorum” diye konuştu.