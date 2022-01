Tokat Belediyesi Aşevi, soğuk kış günlerinin sıcak adresi olmaya devam ediyor

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu tarafından 2015 yılında faaliyete açılan Tokat Belediyesi Sosyal Market ve Aşevi, ihtiyaç sahiplerinin hayatlarına dokunmaya devam ediyor.

Tokat’ta Akdeğirmen Mahallesi’nde yaklaşık 3 bin metrekarelik alanda kurulu olan 3 katlı Tokat Belediyesi Sosyal Market ve Aşevi, günlük 347 ailenin sofrasına eşlik ediyor. Her sabah 07.00’de hazırlıkların başladığını belirten Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, soğuk kış günlerinde sıcacık kalplere ulaşmak için çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Başkan Eroğlu Aşevi tarafından günlük hazırlanan sıcak yemek dağıtımıyla ilgili yaptığı açıklamada “2014 Yılında hizmete açtığımız Aşevimiz, dün olduğu gibi bugün de yarın da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecek. “Komşusu açken tok yatan bizden değildir” buyurarak sosyal dayanışmayı öğreten Peygamber Efendimiz’in bu sözlerini ecdadımız imarethanelerde pişirilen yemeklerle yerine getirirken, Tokat Belediyesi olarak bizler de evsiz ve muhtaç kimseler için her gün kazanlarımızı kaynatmaya devam ediyoruz. Her sabah hijyenik olarak hazırladığımız sıcak yemeklerimiz, 347 ailemizin sofrasına eşlik ediyor. 5 Kişilik öze ekibimizle Özel vakumlu paketlerimizle hazırladığımız kuru gıda ve sıcak yemeklerimizi ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın kapılarına kadar ulaştırıyoruz. Kalplerimizin sıcaklığı, sıcacık kalplere ulaşsın diye buradayız. “Burası Tokat, burada Sevgi Paylaşılır” Sloganıyla hiç kimseyi dertleriyle baş başa bırakmadan, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sofralarına eşlik etmeye devam edeceğiz” dedi.

Tokat Belediyesi Aşevinde sabahın erken saatlerinde hazırlanan sıcak yemekler, hijyenik olarak paketlenerek, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.