Tokat Belediye Plevnespor, Samsun maçına bilendi

Tokat Belediye Plevnespor hafta sonu sahasında konuk edeceği Samsun Büyükşehir Belediyespor takımını yenerek ligdeki yerini korumak istiyor.

Tokat Belediye Plevnespor ligin ilk yarısının son haftasında sahasında Samsun Büyükşehir Belediyespor’u ağırlayacak. Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4’üncü grupta 29 puanla ikinci sırada yer alan Tokat Belediye Plevnespor, 25 Aralık 2022 tarihinde Tokat Gaziosmanpaşa Stadyumunda Samsun Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Tokat Belediye Başkanı ve Tokat Belediye Plevnespor Kulüp Başkanı Eyüp Eroğlu, , ligin ilk yarısının son maçından galip ayrılmak istediklerini söyledi. Sporseverleri maça davet eden Başkan Eroğlu, “Bugüne kadar oynanan karşılaşmalarda takımımız aldığı güzel sonuçlarla ligin zirvesinde güzel bir rekabet gerçekleştiriyor. Hedefimiz sezon sonunda şampiyonluğa ulaşarak şehrimizin takımını 3 Lige çıkarmak. Bunun için hem oyuncularımız, hem teknik kadromuz, hem de yöneticilerimiz zafere inanmış bir ekip olarak çalışmalarına devam ediyor. Taraftarımızın desteğini her zaman arkamızda hissediyoruz. Sezonun ortasına ulaştığımız bu günlerde hafta sonu oynayacağımız karşılaşma ayrı bir önem taşıyor. Bu maçta sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatarak hedeflerimize daha fazla yaklaşmak istiyoruz. Şehrimizin takımına gönül vermiş taraftarlarımız her maçta takımımızın yanında oluyor. Bu önemli maçta da büyük küçük demeden bütün Tokatlı hemşerilerimizi tribünleri doldurmaya, şehrimizin takımına, Tokat Belediye Plevnespor’umuza destek vermeye davet ediyorum” dedi.