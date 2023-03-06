TOGÜ 10 bin adet tüplü aşılı asma fidanı üretecek

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Ziraat Fakültesinde 10 bin adet tüplü aşılı asma fidanı üretimi için start verildi.

TOGÜ Ziraat Fakültesinde aşılı asma fidanı üretiminde 13. yıl üretim faaliyetleri start aldı. Asma fidanı üretim ünitesinde üretim sezonun ilk gününde Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz aşılama ünitesini ziyaret etti. Doç. Dr. Adem Yağcı, Tokat Valiliği İl Özel İdaresi tarafından da desteklenen asma fidanı üretim projesi hakkında bilgi verdi. Rektör Yılmaz, sembolik olarak aşı yaparak proje ekibini tebrik etti.

Doç. Dr. Yağcı, ‘Tokat Bağları Mikorizalı Asma Fidanları ile buluşuyor’ projesi dahilinde 10 bin adet tüplü aşılı asma fidanının üretileceği, fidanların Haziran ortalarında bölge üreticiyle buluşacağını söyledi. Proje dahilinde ağırlıklı olarak bölgeye has narince, boduroğlu, topbaş, kokulu çavuş çeşitleri ile birlikte bazı üzüm çeşitlerine ait fidanlar üretileceği bildirildi.