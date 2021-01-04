Tarihi kente Danişment müzesi

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Danişmendlilere başkentlik yapmış olan Niksar’a güzel bir müze kazandırdıklarını söyledi.

Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı beraberindeki heyet ile birlikte Niksar ilçesinde bir dizi temasta bulundu. Başkan Özcan, tarafından karşılanan heyet ilk olarak Keşfi meydanında bulunan taş binada devam eden müze çalışmalarını yerinde inceledi. Danişmendlilere başkentlik yapmış olan Niksar’a Cihad-ül Ekber Danişmendliler Niksar Müzesi adı altında güzel bir müze kazandırdıklarını belirten Başkan Özcan, kurulma aşamasında olan müze hakkında heyete bilgi verdi. Müze ziyaretinin ardından il protokolü sırasıyla Niksar’a bu yıl içerisinde yapılacak olan Kapalı Spor Salonu, Butik Yüzme Havuzu, Kütüphane ve Kültür Merkezi alanlarında incelemede bulundu. Başkan Özcan, 2021 yılında devam eden projelerin tamamlanarak hayata geçireceklerini kaydetti.