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Takla atan otomobilden yaralı olarak kurtuldu
Tokat’ta mısır tarlasına devrilen otomobilin sürücüsü kazayı yaralı olarak atlattı.
TOKAT 05.09.2022, 14:05
Tokat’ta mısır tarlasına devrilen otomobilin sürücüsü kazayı yaralı olarak atlattı.
Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat Turhal kara yolu havalimanı mevkiinde meydana geldi. R. Ç. yönetimindeki BMW marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu mısır tarlasına uçtu. Kazada takla atarak ters dönen otomobil sürücü araçta sıkıştı. Olay yerine sevk edilen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri ile AFAD ekipleri şahsı çıkarmak için müdahale etti. Kısa sürede sıkıştığı şoför mahallinden çıkartılan sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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