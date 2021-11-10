Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti
Sonbahar yaprakları ile ’10 Kasım’ yazdı
Tokat’ın Erbaa ilçesinde temizlik işçisi sonbahar yaprakları ile ’ 10 Kasım’ yazdı.
TOKAT 10.11.2021, 12:51
Tokat’ın Erbaa ilçesinde temizlik işçisi sonbahar yaprakları ile ’ 10 Kasım’ yazdı.
Tokat’ın Erbaa ilçesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk vefatının 83. yıl dönümünde düzenlenen törenlerle anıldı. Erbaa Belediyesi temizlik işçisi Ayhan Arslan, Cumhuriyet Meydanı’nda ağaçlardan dökülen yapraklarla ’10 Kasım’ yazdı. Arslan, Atatürk’ün ölüm yıl dönümü anısında hazan mevsiminde dökülen yapraklarla 10 Kasım yazmaya karar verdiğini söyledi.