banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Buzdolabında köpek kaçırıyorlar
Buzdolabında köpek kaçırıyorlar
Ankara Valiliğinden mesai saati düzenlemesi
Ankara Valiliğinden mesai saati düzenlemesi
Azerbaycan'a 50 milyar dolarlık tazminat yerine Zengezur verilecek
Azerbaycan'a 50 milyar dolarlık tazminat yerine Zengezur verilecek
BAE'nin satın aldığı İsrailli futbol takımının taraftarları İslam'a küfretti
BAE'nin satın aldığı İsrailli futbol takımının taraftarları İslam'a küfretti

Sipariş götüren kurye kazayı ucuz atlattı

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde sipariş götüren motosikletli kurye otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralandı.

TOKAT 03.12.2020, 20:09
5
Sipariş götüren kurye kazayı ucuz atlattı

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde sipariş götüren motosikletli kurye otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Reşadiye köprüsü yakınlarında Gaziosmanpaşa caddesinde meydana geldi. Olcay A. (38) idaresindeki 60 RB 638 plakalı Renault marka otomobile yan yola giriş yaptığı sırada Yunus Emre K. (20) idaresindeki 60 ACA 189 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosikletten düşerek yere savrulan kurye yaralandı. Hafif şekilde yaralanan genç sağlık ekipleri tarafından ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün yara almadan atlattığı kaza sonrasında trafik ekipleri olay yerinden inceleme yaptı. Kısa süreli tek şeridi kapanan yol, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.
Yorumlar (0)
10°
açık