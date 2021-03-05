Silahları satamadan yakalandı

Tokat’ın Zile ilçesinde ruhsatsız silahları satmak isteyen şahıs jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Zile İlçesi Ayvalı Köyünde ikamet eden şahsın Yozgat’tan temin ettiği silahları Zile İlçesi ve köylerinde satacağı duyumunu alan jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yapılan titiz çalışma ve sıkı takip sonucunda şahsı yakalandı. Yapılan aramada 4 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 6 adet şarjör, 73 adet tabanca mermisi, 23 adet av tüfeği fişeği, 3 adet sikke, 1 adet yüzük, 2 adet çan şeklinde obje ele geçirildi. Şahısın ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği kaydedildi