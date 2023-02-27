Şiddete uğrayan sağlık çalışanı yardım şartıyla uzlaştı

Tokat’ta sözel şiddete maruz kalan sağlık personeli, şikayetçi olduğu şahısla AFAD’a 2 bin lira bağış yapması karşılığında uzlaştı.

Edinilen bilgiye göre; Tokat’ta sözel şiddete maruz kalan A.Ö., beyaz kod vererek İ.A. hakkında şikayetçi oldu. Yürütülen soruşturma dahilinde sağlık personeli, şüphelinin İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi’ne (AFAD) 2 bin lira bağış yapması karşılığı uzlaşmak istediğini beyan etti. Şahsın AFAD’ın resmi hesabına bağış yapması üzerine taraflar arasında uzlaşma sağlandı. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığındaki dosya, "iyi örnek uygulamaları" dahilinde neticelendirildi.