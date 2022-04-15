Semazenler Niksarlılara duygu dolu anlar yaşattı

Tokat’ın Niksar ilçesinde Ramazan etkinlikleri çerçevesinde semazen gösterisi yapıldı.

Niksar Belediyesi Düğün Salonunda düzenlenen etkinlikte 17 kişiden oluşan Konya Büyükşehir Belediyesi semazen topluluğunun, ‘Sema Mukabelesi” izleyenlere duygulu anlar yaşattı.

Programa Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş takip etti.

Belediye Başkanı Özdilek Özcan, duygu dolu manevi bir akşam yaşadıklarını belirterek; “Ramazan ayında Ramazan etkinliklerimiz çerçevesinde düzenlediğimiz; Konya Büyükşehir Belediyemizin semazen topluluğunun ‘Sema Mukabelesi’ programına katılım sağladık. Hoş seda bırakan bir etkinlik oldu. Bizleri bu güzel etkinlikte yalnız bırakmayan hemşehrilerimize ve gecemize anlam katan Konya Büyükşehir Belediyemiz Semazen topluluğuna teşekkür ediyorum” dedi.