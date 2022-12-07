Sazak Şehitleri törenle anıldı

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde PKK’lı teröristlerce şehit edilen 7 asker, acı olayın 13. yılında anıldı.

Reşadiye ilçesinde 24 yıl önce bölücü terör örgütü PKK tarafından pusu kurularak şehit edilen 4 asker ve 7 Aralık 2009 tarihinde aynı bölgede teröristlerce şehit edilen 7 asker, düzenlenen törenle anıldı. Tören şehitler adına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından dua okundu. Törende konuşma yapan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, 1996 yılında Tokat’ın Reşadiye ilçesinde Kaymakam Vekilliği görevi yaptığını hatırlatarak, “Coğrafyayı vatan yapan en önemli hasletlerden birisi uğruna verilecek bedellerdir. Biz de burada bu gencecik fidanları yad ederken, coğrafyanın nasıl vatan yapıldığını hissediyoruz. Kanlarını kutsal bildikleri vatanları için toprağa döken aziz şehitlerimiz söz konusu. Dünyanın en önemli kriz bölgelerinin tam ortasında bir barış ve istikrar adası gibi yükselmekte olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti dostlar için bir güven kapısı ama aynı zamanda hasetleriyle pek çok düşmanlığı da üzerine çeken bir noktada. İşte onun için bölücü terör örgütleri uzun yıllardır bu coğrafyayı istikrarsızlaştırmak için uğraşıyor. Ama biz başı açık alnı dik bir vaziyette gezebiliyorsak; şehitlerimizin, kahramanlarımızın yüksek fedakarlıklarıyla bunu başarıyoruz. Huzurlarında saygıyla eğiliyoruz. Ruhlarının bu vatan üzerinde ilelebet koruyucu bir kalkan gibi bizimle olduğuna inanıyoruz. Ben ailelerine sabır dilerken umuyorum ki birliğimizi, dirliğimizi ilelebet payidar olacak, payidar kalacaktır” dedi.