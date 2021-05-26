Sanayi esnafının sorunu 40 yıl sonra çözüldü

Tokat’ın Turhal ilçesinde sanayi esnafının sorunu 40 yıl sonra çözüme kavuştu.

Turhal Belediyesi tarafından Sanayi Bölgesindeki yaklaşık 250 esnafa yapı kullanım izin belgesi verildi. 40 yıldır bu sorunla karşı karşıya gelen sanayi esnaflarının yapı kullanım izin belgelerini Başkan İlker Bekler bizzat takdim etti. Başkan Bekler, sanayi esnafının yapı kullanım izin belgelerinin Pandemi dolayısı ile esnafa destek olmak için ücret alınmadan verildiğini kaydetti.

Başkan Bekler, 1980’li yıllarda inşaatı tamamlanan ama yapı kullanma ruhsatları eksik olan sanayi bölgesinde teknik ekibiyle çalışma yaptıklarını belirterek, “40 yıldır aşılamayan sorunu rabbime hamdolsun aştık. Bu konuyu çözüme kavuştururken, esnaflarımızdan da asla ücret talep edilmemiştir. Esnafımız, işverenlerimiz mutlu, bizler mutluyuz. İlçemizi ciddi anlamda ilgilendiren 40 yıllık sorunu aşmanın, ülkemizin de içinde bulunduğu bu zorlu süreçte esnafımıza destek olmanın, moral olmanın mutluluğunu, huzurunu yaşıyoruz” dedi.

Turhal Madeni Eşya ve Sanatkârlar Odası Başkanı Murat Poyraz ile sanayi esnafları Başkan Bekler’e sorunlarını çözüme kavuşturduğu için teşekkür etti.