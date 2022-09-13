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Saman balyası yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı
Tokat’ın Zile ilçesinde saman balyası yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
TOKAT 13.09.2022, 19:18
Tokat’ın Zile ilçesinde saman balyası yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat’ın Zile ilçesi 5. kilometresinde meydana geldi. Selahattin K. idaresindeki 60 TA 758 plakalı saman yüklü Isuzu marka kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada araç içinde sıkışan sürücü Zile Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Araçtan hafif yaralı olarak çıkartılan sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansla Zile Devlet Hastanesine sek edildi. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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