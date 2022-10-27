Saksıda kenevir yetiştirdiler, yakayı ele verdiler

Tokat’ta, saksıda kenevir yetiştiren 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Almus ilçesinde ormanlık alanda kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda saksılara ekilmiş vaziyette 20 kök Hint kenevir bulundu. F.G.(39) ve G.E.(39) isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.