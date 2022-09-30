Sakarya’dan, Niksar’a Uyuşturucu getiren şahıs yakalandı

Sakarya ilinden Tokat’ın Niksar ilçesine uyuşturucu madde getiren şahıs yakalandı.

Niksar İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat ve Kom Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yapılan çalışmalar sonucunda E.Y isimli şahıs, Sakarya ilinden yanında getirdiği 33 gr. Metamfetamin, 22 gr Kubar Esrar ile birlikte yakalandı. Yapılan açıklamada şüpheli şahsın gözaltına alındığı belirtildi.