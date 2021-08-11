Risk haritasında ’mavi’ il olabilmek için eş zamanlı aşılama

Tokat’ın korona virüs risk haritasında mavi il olabilmesi için ilçelerle birlikte eş zamanlı olarak Covid-19 aşısı farkındalık etkinliği düzenlendi.

Tokat Cumhuriyet Meydanı’nda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Covid-19 aşılama kampanyasına dikkat çekildi. Tokat Valisi Ozan Balcı, Korona virüs risk haritasında mavi il olabilmek için aşılamaya ağırlık verilmesi çağrısında bulundu. Vali Balcı, Tokat’ta aşılama oranın yüzde 69 olduğunu belirterek, “Tokat’ta 322 bin kişi ilk doz aşısını yaptırdı. Hedefimiz 450 bin kişiye aşı yaptırmak. Kadını ve erkeği ile yaşlısı ve genci ile bu mücadeleyi devam ettirmek zorundayız. Aşılama kampanyasına desteğimizi buradan ilan ediyoruz. Bu mücadelede doktorlarımız başta olmak üzere, ebelerimiz, hemşirelerimiz, sağlık çalışanlarımız, idari ve teknik personelimiz gece gündüz demeden canla başla çalıştılar. Onların hepsine gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da konuşmasında Tokat’ın aşılmada iyi seviyelere ulaştığını belirterek, “Bu 16 aylık süreçte sağlık çalışanları destan yazdı. Bütün unsularımızla her türlü tedbirin alınması için herkese geceli gündüzlü çalıştı” diye konuştu. Konuşmaların ardından Vali Dr. Ozan Balcı ve beraberindeki heyet Cumhuriyet Meydanında açılan Covid-19 aşı çadırını gezerek İl Sağlık Müdürü Ahmet Sümbül’den bilgi aldı. Vatandaşlar, randevusuz aşılarını olma imkanı buldu.

Reşadiye’de aşı çadırına yoğun ilgi

Reşadiye Alparslan Türkeş parkında kurulan çadırda asker ve polisin yanı sıra vatandaşlar aşılama kampanyaya destek verildi. Reşadiye Kaymakamı Talat Batur, Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz kurun amirleri ve vatandaşlar katıldığı programda vatandaşlar randevusuz aşı olma imkanı buldu. Kaymakam Batur, ilçede aşılama oranın yüzde 73 olduğunu kaydetti.