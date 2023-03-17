Ramazan öncesi fırınlarda hijyen denetimi

Tokat’ın Turhal ilçesinde Ramazan ayına sayılı günler kala belediye zabıta ekipleri tarafından fırınlarda temizlik, hijyen ve ekmek gramajı denetimi yapıldı.

Turhal Belediyesi zabıta ekipleri fırınlarda sabah erken saatlerde denetim yaptı. Denetimler sırasında, fırıncıların işletmelerinde hijyen şartlarını sağlamaları, fırınların temizliği, personelin el temizliği ve kullanılan malzemelerin hijyeni gibi konulara dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca ekmek gramajının doğru bir şekilde belirlenmesi ve tüketici haklarının korunması için uygun ağırlıklarda ekmeklerin satılması gerektiği konusunda uyarılar yapıldı.

"Ekiplerimiz temizlik, hijyen ve gramajla alakalı kontrolleri yaptı"

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, denetimlerin amacının halk sağlığını korumak olduğunu belirterek, "Ramazan ayımıza sayılı günlerin kaldığı bu mübarek günlerde biz de belediye olarak zabıta ekibi arkadaşlarımızla beraber sabahın erken saatlerinde fırınları denetlemeye çıktık. Ekiplerimiz temizlik, hijyen ve gramajla alakalı kontrolleri yaptı. Ramazan boyunca da marketlerde ve fırınlarda üretim yapan diğer bölümlerde de kontrollerimizi sürekli bir şekilde devam ettireceğiz” dedi.

Denetimler sırasında eksiklik tespit edilen işletmelere idari işlemler uygulandı. Fırın ve imalathane denetim çalışmaları ramazan ayı içerisinde de devam edeceği bildirildi.