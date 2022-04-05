Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa, Tokat’ta anıldı

Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa, doğum yeri olan Tokat’ta vefatının 122’nci yıldönümünde törenle anıldı.

Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa’nın vefatının yıl dönümü dolayısı ile Devegörmez Mahallesi’nde bulunan Gazi Osman Paşa Müzesi’nde anma programı düzenlendi. Saygı duruşu ve istiklal Marşının okunmasının ardından günün önem ve anlamını belirten konuşmayı Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu yaptı. Başkan Eroğlu, Gazi Osman Paşa’nın Plevne’yi kahramanca savunduğunu belirterek, “Milletimiz kadim geçmişinde, defalarca yaptığı gibi zor ve sıkıntılı süreçleri kendi bağrından çıkarttığı kahramanlarıyla aşmasını bilmiş. İşte Plevne’de de bir avuç asker ile kendilerinden kat kat düşmana karşı kahramanlık destanı yazan Gazi Osman Paşa da bu kahramanlardan birisidir. Öyle ki devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın ‘Ben Gazi Osman Paşa’yı kendime rehber olarak seçtim. Ömrüm boyunca onun yolunu takip edeceğim. Türk ruhu Plevne’de yeniden kendini bulmuştur” sözleriyle kendisine örnek aldığı bir kahraman olmuştur” dedi. Başkan Eroğlu’nun konuşmasının ardından öğrenciler şiir okudu.

Gazi Osman Paşa’yı anma programı dahilinde Hıdırlık meydanında mevlit programı yapılacağı kaydedildi.