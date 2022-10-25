Parçalı güneş tutulmasını böyle izlediler

Tokat’ta parçalı güneş tutulmasını vatandaşlar kaynak gözlüğü ile izledi.

Dünyanın birçok yerinden görülen yılın ikinci güneş tutulması Türkiye’de parçalı şekilde izlenebildi. Uzmanları çıplak gözle güneşe bakılmaması uyarısı üzerine vatandaşlar çeşitli yöntemler denedi. Tokat’ta kaynak gözlüğü ile bazı vatandaşlar parçalı güneş tutulmasını izledi. Kimi vatandaşlar ise kaynakçıların kullandığı camla güneşe baktı. Yakup Orakçı, basın mensubu olarak sıra dışı doğa olayını Kanal Tokat kenarında izlediklerini söyledi. Parçalı güneş tutulmasını kaynak gözlüğü ile net olarak izleme imkanı olduğunu belirten Orakçı, bu şekilde gözlerini güneşin zararlı ışınlarından korumuş olduğunu kaydetti.