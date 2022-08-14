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Otomobil yaya üst geçidine çarptı: 4 yaralı

Tokat’ta otomobilin yaya üst geçidine çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

TOKAT 14.08.2022, 00:05
Otomobil yaya üst geçidine çarptı: 4 yaralı

Tokat’ta otomobilin yaya üst geçidine çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat - Turhal kara yolu eski sigar fabrikası yakınlarında meydana geldi. E.Y (20) idaresindeki 60 AL 804 plakalı Citroen marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaya üst geçidine çarptı. Araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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