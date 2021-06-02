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Otomobil takla attı: 2 yaralı

Tokat’ta meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

TOKAT 02.06.2021, 17:05
Otomobil takla attı: 2 yaralı

Tokat’ta meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat - Niksar kara yolu Musapınarı mevkiinde meydana geldi. Hakan N. (37) İdaresindeki 34 HM 6918 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaçlık alana çarparak yola savruldu. Bu esnada karşı yönden seyir halinde olan Mustafa N. G idaresindeki 60 NT 169 plakalı otomobil savrulan araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil takla atarak yolda ters döndü. Devrilen otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Kemal A. (34) yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölge trafik ekipleri bir süre aksamaların yaşandığı yolda önlem aldı.
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