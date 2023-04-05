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Otluk alanda çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi

TOKAT'TA OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ, KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

TOKAT 05.04.2023, 18:48
Otluk alanda çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi

Tokat’ta otluk alanda çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi, yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Edinilen bilgile göre yandın Tokat’ta Geyras mevkiinde meydana geldi. Otluk alanda başlayan yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın araçlara sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı.

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