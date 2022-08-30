Ormana ekti, yakayı ele verdi

Tokat’ta şüpheli şahsın ormanlık alana ektiği 38 kök kenevir bitkisi yapılan operasyon neticesinde ele geçirilirken, şahıs ise gözaltına alındı.

Tokat’ta Niksar İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin istihbarat çalışmaları sonucunda bir şüpheli şahsa yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli şahıs tarafından Niksar İlçesi Hanyeri köyünde bulunan ormanlık araziye 38 kök kenevir bitkisi ekildiği tespit edildi. 38 kök kenevire el konulurken şüphelinin evinde ve üzerinde yapılan aramalarda ise 51 adet kenevir bitkisi tohumu, 1 adet kurusıkı tabanca, tabanca şarjörü ve 210 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.