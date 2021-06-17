banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sedat Peker'den HDP saldırısına ilişkin açıklama
Sedat Peker'den HDP saldırısına ilişkin açıklama
Veyis Ateş canlı yayında her şeyi anlatacak!
Veyis Ateş canlı yayında her şeyi anlatacak!
HDP’ye silahlı saldırı düzenleyen Onur Gencer kimdir?
HDP’ye silahlı saldırı düzenleyen Onur Gencer kimdir?
HDP saldırıya ilgili devleti suçluyor!
HDP saldırıya ilgili devleti suçluyor!

Online ’Kariyer Jandarma’ söyleşisi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından kolluk kuvvetlerinde ’kariyer jandarma’ adlı söyleşi programı gerçekleştirildi.

TOKAT 17.06.2021, 15:44
Online ’Kariyer Jandarma’ söyleşisi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından kolluk kuvvetlerinde ’kariyer jandarma’ adlı söyleşi programı gerçekleştirildi.

Türkiye de ilki online olarak yapılan söyleşi Jandarma Genel Komutanlığı tanıtım videosu gösterimi ile başladı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Erbaa MYO Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Fatih Erarslan moderatörlüğünde gerçekleşen Ehl-i kariyer söyleşine Jandarma Albay Özlem Yılmaz, Jandarma Albay Genç Osman Önal, Jandarma Albay. Dr. Emrah Akçay, Jandarma. Binbaşı Musa Atar konuşmacı olarak katıldı. Söyleşide Jandarma Binbaşı Musa Atar sözleşmeli subay olabilmenin şartları ile ilgili bilgi verdi. Jandarma Albay Özlem Yılmaz ise kadın subay olarak yaptıkları çalışmalar ile yürütülen projeleri dile getirdi. Onlie söyleşide öğrenciler jandarma ile ilgili merak ettikleri konuları sorarak bilgi alma şansı buldu.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
22°
parçalı bulutlu
banner493