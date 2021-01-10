banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Hamsinin geleceği tehlikede
Hamsinin geleceği tehlikede
Mesut Özil'in abisinden Fenerbahçe paylaşımı!
Mesut Özil'in abisinden Fenerbahçe paylaşımı!
Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
'SMA hastası çocuklarımızın tedavisi ile ilgili her türlü tedbiri alıyoruz'
'SMA hastası çocuklarımızın tedavisi ile ilgili her türlü tedbiri alıyoruz'

Onbeşliler için Tokat’tan Çanakkale’ye yürüyecek

İstanbul’dan Çanakkale’ye 3 yıldır gerçekleştirilen "torundan dedeye vefa yürüyüşü" için bu yıl Tokat’tan Çanakkale’ye yürünecek.

TOKAT 10.01.2021, 12:21
1
Onbeşliler için Tokat’tan Çanakkale’ye yürüyecek

İstanbul’dan Çanakkale’ye 3 yıldır gerçekleştirilen "torundan dedeye vefa yürüyüşü" için bu yıl Tokat’tan Çanakkale’ye yürünecek.

Çanakkale Zaferi’nin 106. yılında Çanakkale Savaşı gazisi torunu olan Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, tek başına Çanakkale’ye yürüyecek. Gümüş, elinde Türk Bayrağı’yla 45 gün sürecek bin 71 kilometrelik yürüyüşün sonunda Çanakkale’ye ulaşacak. Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı’dan alacağı şanlı Türk Bayrağını Gümüş, 18 Mart 2021 tarihinde Çanakkale’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teslim edilecek.

Amacının vatan ve bayrak sevgisinin kutsallığına dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak olduğunu belirten Gümüş, “Bundan 106 yıl önce şehit ve gazi olan 15 yaşındaki körpecik gençlerin emanetlerine sahip çıktığımızı ve çıkacağımızı tüm dünyaya haykırmak istiyorum. Bu vatanın onbeşlerin ebediyete kadar var olduğunu ve var olacağını dosta düşmana göstermek ve kısacası toplumsal farkındalığı arttırmayı hedefliyorum” dedi.

Tarihin değiştiğini ama zihniyetlerin değişmediğini belirten Gümüş, “Ülkemizin zayıf anlarını kolluyor içeriden ve dışarıdan işbirlikçilerini eliyle güzel vatanımızı bölmek ve parçalamak, insanlar arasında fitne tohumu ekmek vatan ve bayrak sevgisinden uzaklaştırmak istiyorlar. Türkiye’yi istemiyorlar kardeşlerimizle kucaklaşmamızı çekemiyorlar. İşte bizlerde Onbeşli torunları olarak bir ve beraber olmak, Çanakkale ruhunu nesiller boyu devam ettirmek, aziz şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, hilalin gölgesinde kardeşliğimizi pekiştirmek, Lazı, Çerkezi, Arabı, Türkü ve Kürdi ile hep birlikte güçlü Türkiye’yi kurmak için çalışanlara bir nebze olsun katkı sağlamak amacıyla al bayrağımızı omuzumuza alarak Çanakkale’de yatan dedelerimize gidiyoruz” diye konuştu.
Yorumlar (0)
banner429
banner422
kapalı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 16 34
2. Galatasaray 17 33
3. Fenerbahçe 16 32
4. Gaziantep FK 17 31
5. Alanyaspor 17 30
6. Hatayspor 16 27
7. Trabzonspor 17 26
8. Antalyaspor 18 24
9. Konyaspor 16 22
10. Sivasspor 17 22
11. Karagümrük 16 21
12. Malatyaspor 17 21
13. Rizespor 16 20
14. Göztepe 17 19
15. Başakşehir 16 19
16. Kasımpaşa 16 19
17. Gençlerbirliği 17 19
18. Kayserispor 17 16
19. Ankaragücü 16 15
20. Denizlispor 16 13
21. Erzurumspor 17 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Adanaspor 16 18
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 16 30
7. Granada 17 24
8. Celta de Vigo 18 23
9. Athletic Bilbao 18 21
10. Cádiz 17 20
11. Real Betis 17 20
12. Eibar 17 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Valencia 17 16
18. Elche 15 16
19. Osasuna 17 15
20. Huesca 17 12