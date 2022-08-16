Öğrencilerin tercih ettiği üniversite oldu, yüzde 98 doluluk oranını ulaştı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2022 tercih sonuçlarına göre lisans programlarında yüzde 98, ön lisans programlarında yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

YKS yerleştirme sonuçlarına göre Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine 59 lisans, 99 ön lisans programı olmak üzere 7 bin 525 öğrenci yerleşti. Okul birincileri ile birlikte bu sayı 7 bin 574’e yükseldi. Üniversite toplamda yüzde 99’luk doluluk oranına ulaştı. Son 4 yıllık dönemde ulusal ve uluslararası başarıları ile göz dolduran TOGÜ bünyesine 5 yeni fakülte ve birçok araştırma merkezi kattı.

30 bin öğrencinden 3 bin 500’ü uluslararası öğrenci

93 ülkeden 198 yükseköğretim kurumu ile anlaşması bulunan TOGÜ uluslararası 3 bin 500 öğrencinin tercih ettiği bir üniversite oldu. 30 bini aşan öğrencisi ve 3 bin 500’ü aşan uluslararası öğrencisi ile günden güne büyüyen ve gelişen TOGÜ yerleşen yeni öğrenciler ile kontenjanı yüzde 99 doldu.