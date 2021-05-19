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Öğrenciler ’’Filistine Umut Ol’’du

Filistin’de yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalmayan Türkiye Diyanet Vakfı ‘’Filistin’e Umut Ol’’ ismiyle bağış kampanyası düzenliyor.

TOKAT 19.05.2021, 15:52
Öğrenciler ’’Filistine Umut Ol’’du

Filistin’de yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalmayan Türkiye Diyanet Vakfı ‘’Filistin’e Umut Ol’’ ismiyle bağış kampanyası düzenliyor.

Kampanya kapsamında kısa mesaj, banka hesabı gibi yöntemlerle Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla yardımlar Filistinlilere ulaştırılıyor.

Yavuz Sultan Selim Camii ve Kur’an Kursu Gençlik Grubu öğrencileri de öğreticileri ile birlikte Filistinlileri unutmadıklarını göstermek ve onlara mesajlarını ulaştırmak amacıyla farkındalık çalışması gerçekleştirdiler. Öğrenciler hazırladıkları yazılı mesajlarla Filistinli kardeşlerinin yanlarında olduklarını belirttiler. Bayram harçlıklarını ve kumbaralarını da Yavuz Sultan Selim Camii Din Görevlisine getirerek Filistinli kardeşlerine göndermek üzere Cami Görevlisine teslim ettiler.
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