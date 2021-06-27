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Odunlukta çıkan yangın korkuttu

Tokat’ta odunlukta çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

TOKAT 27.06.2021, 13:54
Odunlukta çıkan yangın korkuttu

Tokat’ta odunlukta çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Behzat Bulvarı Perakende Mahallesi’nde iki katlı bir ahşap evin odunluğunda yangın çıktı. Evde kiracı olarak kalan Afgan aile korku dolu anlar yaşadı. Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri bodrumdan çıkan yoğun dumana müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.
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