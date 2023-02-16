Niksar’dan deprem bölgesine “Seyyar Tuvalet” desteği

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için bölgeye gönderilmek üzere Tokat Niksar’da seyyar tuvaletler yapılıyor.

Niksar Kaymakamlığı, Niksar Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ve Esnaf Odası Başkanlığı öncülüğünde, deprem bölgesinde acil ihtiyaç olarak bildirilen seyyar tuvaletlerin yapımına başlandı.

Niksar küçük sanayi sitesinde seyyar tuvaletlerin yapımının tamamlanarak biran önce bölgeye gönderileceğini belirten Başkan Özcan; “Millet olarak kenetlenme zamanı, zaman birlik zamanı. Tıpkı bu bir haftalık sürede yaptığımız gibi. Birliğimizi ve beraberliğimizi sürdürmeliyiz. İlçe sanayimizde seyyar tuvaletlerin yapımına başlandı. 30 adet yapılacak seyyar tuvaletlerin bir kısmı ihtiyaca binaen banyo üniteli olarak yapılıyor. Burada yapılacak seyyar tuvaletler tamamlandığında hemen deprem bölgesine göndereceğiz. Depremin ilk gününden bu yana büyük özveri ile halkımızla birlikte yaptığımız yardımlar bundan sonra da devam edecektir" dedi.