Niksar’da “Sera Akademi” çalışması devam ediyor

Tokat’ın Niksar ilçesinde 1 Milyon TL maliyetli Sera Akademi Projesi çalışmaları devam ediyor.

İçerisinde dört adet tam donanımlı polikarbon sera ve eğitim binası ile toplamda 576 m2 alanda kurulacak akademinin çalışmalarını yakından takip eden Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan; “Ülkemizin en güzel iklimine sahip olan ilçemizde seracılığın yaygınlaşması adına geliştirdiğimiz “Sera Akademi” projemiz uygulama çalışmalarına devam ediyoruz. Eğitim Binamızın tamamlandığı projemizde çevre düzenlemesi ile seramızın kurulumunu gerçekleştireceğiz. Proje ile; Dört adet tam donanımlı polikarbon sera ve eğitim binası ile toplamda 576 m2 alanda kurulacak akademinin maliyete 1 milyon TL’dir. Kuracağımız akademide üniversitemizden destek alarak bilinçli üreticiler eğiteceğiz” dedi.