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Niksar’da metruk binalar yıkılıyor
Tokat’ın Niksar ilçesinde tehlike oluşturan metruk binalar belediye tarafından yıkılıyor.
TOKAT 19.11.2021, 15:16
Tokat’ın Niksar ilçesinde tehlike oluşturan metruk binalar belediye tarafından yıkılıyor.
Niksar Belediyesi, ilçe sınırları içerisindeki emniyet ve sağlık açısından risk oluşturan metruk binaların yıkımına devam ediyor. Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaları gerekli inceleme ve izinlerin alınmasının ardından yıktıklarını belirterek; “İlçemizde yıllardır kullanılmayan ve büyük tehlike arz eden binaların yıkımlarını gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda Şair Emrah Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan metruk evin yıkımı ekiplerimizce gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz tarafından yine bu gibi durumda bulunan evlerin yıkımları da devam edecek” dedi.