Niksar’da “Hayat Boyu Eğitim Haftası” nedeniyle sergi açıldı

Tokat’ın Niksar ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, Hayat Boyu Eğitim Haftası etkinlikleri çerçevesinde el sanatları sergisi düzenlendi.

Niksar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 2021-2022 yılı Hayat Boyu Eğitim haftası etkinlikleri çerçevesinde yıl sonu sergisi açıldı. Belediye Kent Park Sosyal tesislerinde düzenlenen sergide ayrıca Niksar Belediyesi bünyesinde açılan Baş Tacı Yaşam Merkezi, NİSMEK kurslarındaki bayanların yaptıkları eserler de yer aldı.

Kursiyerlerin el emeği göz nuru ile yapılan ürünlerin yer aldığı serginin açılışı Kaymakam İlhami Doğan, Belediye Başkanı Özdilek Özcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Şerifler ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bünyamin Çelik tarafından yapıldı.

Sergi açılışında konuşan Niksar Kaymakamı İlhami Doğan tüm kursiyer ve eğitici öğretmenleri tebrik ederek; “Hayat boyu halk eğitim konusunda arkadaşlarımız yıllardan beridir çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Hayat boyu öğrenme yaş, statü yada eğitim seviyesine bakılmaksızın okullarda üniversitelerde, evde, işte, yada toplum içinde her hangi bir yerde gerçekleştirilebilmektedir. Bugün burada Halk Eğitim Merkezimizin kursiyerleri tarafından yapılan el emeği göz nuru emeklerinin sergilenmesi için bir aradayız. Özellikle bu sene oldukça hoş çalışmalar yaptılar. Eserlerden gözüme çarpanları alıp hükümet konağımızda değerlendireceğimizin de altını çizmek istiyorum. Bu eserlerin ortaya çıkmasında ki başarılarından ötürü kursiyer ve eğitici öğretmenlerimizi kutluyorum hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

Kurdele kesiminin yapılarak açılışı yapılan sergide, el sanatları, dikiş, nakış, giyim, takı tasarım, kurslarındaki el işi çalışmalar beğeniye sunuldu.

Öte yandan Halk Eğitim Merkezi bünyesinde 150 kursun açıldığı ve 13 Bin 700 kursiyerin de bu kurslardan faydalandığı kaydedildi.