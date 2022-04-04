Niksar’da çiftçilere silajlık mısır tohumu dağıtıldı

Tokat’ın Niksar ilçesinde Yem Bitkilerinin üretiminin desteklenmesi projesi dahilinde 68 çiftçiye 1125 dönümde kullanılmak üzere silajlık mısır tohumu dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman İlçe Müdürü Namık Özdüzgün yaptığı açıklamada, Niksar’da 68 çiftçiye 1125 dönümde kullanılmak üzere yüzde 50’si hibeli 225 torba silajlık mısır tohumu dağıttıklarını belirterek; “Silajlık mısır ilçemizde çok yoğun olarak yapılıyor, 1.ürün, 2. Ürün olmak üzere aşağı yukarı 22 yıldır da bakanlığımız tarafından desteklenen bir ürün. 1. Üründe 8 Bin 500 dekar alanda silajlık mısır üretimi gerçekleştiriyoruz. 2. Ürün olarak da 12 Bin 500 dönüm alanda silajlık mısır üretimimiz var. 22 yıldır da bakanlığımız hem hayvancılığın gelişmesi hem de yem bitkilerinin üretiminin artması noktasında da destek veriyor. Dekara 100 TL’lik destek uygulamamız var, 2021 yılı itibari ile de 8166 dekar alanda silajlık mısır destek ödemesi gerçekleştirdik. Bugün dağıttığımız silajlık tohumlardan, yaklaşık olarak torbası 5 dekar alanda kullanılıyor. Beş dekar alandan da yaklaşık 25 ton silaj elde etmemiz söz konusu. Fiyat olarak da içerisinde yüzde 50 oranında hibe var. Öncelikle bu projenin hazırlanmasında ve sağlanan destekten dolayı valiliğimiz, kaymakamlığımız, bakanlığımız, il müdürlüğümüz ve emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum” dedi.

Programın sonunda silajlık mısır tohumlarının dağıtımı üreticilere yapıldı.