Niksar’da asfalt yama çalışmalarına başlandı

Tokat’ın Niksar ilçesinde Belediye tarafından yol tamirleri kapsamında asfalt yama çalışmalarına başlandı.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Cumhuriyet tarihinin en büyük bütçeli projesi konumunda olan Entegre Su Projesi Kapsamında kanalizasyon alt yapı çalışmalarında sona eren alanlarda yol tamir çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Niksar’ın alt yapı problemlerini tamamen sona erdirecek olan Entegre Su Projesi kapsamında kanalizasyon alt yapı çalışmaları tamamlanan Bengiler Mahallesinde asfalt tamirat çalışmalarına başlandı. Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, hava şartları elverdiği sürece ilçe genelinde tamiratların hızla devam edeceğini belirterek; “Gelecek nesillerimize güzel bir Niksar bırakmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaklaşık 70 yıllık olan alt yapımız artık bu şehre cevap vermiyor. Yılların emeği olan Entegre Su Projemiz ile bu sorunu tamamen ortadan kaldırmak adına çalışıyor ve emek veriyoruz. Bu kapsamda kanalizasyon alt yapı çalışmalarının bittiği Bengiler Mahallemizde asfalt yama çalışmalarımıza başladık. Bu projemizin 2. kısmı olan içme suyu şebeke yenileme ihale süreci sonuçlanana kadar, kanalizasyon hattı çalışmalarımızı tamamladığımız bölgeleri geçici olarak kaplamalarını gerçekleştireceğiz. Esnaf ve hemşerilerimizin tozdan etkilenmemeleri için çalışmalarımız tüm hızıyla sürdürüyoruz” dedi.