Niksar’da alt yapıya Avrupa standardı

Tokat’ın Niksar ilçesinde kanalizasyon ve içme suyu hatları Avrupa standartlarında polietilen borularla yenileniyor.

Niksar Belediyesi tarafından “Su Temini Sistemi ve Atıksu Toplama Sistemi İnşaatı” kapsamında ilçenin kanalizasyon ve içme suyu hatlarının yenileniyor.. Proje kapsamında yenilenecek olan Ağpınar Terfi İstasyonundan ilçe merkezine kadar süren alandaki asbest borular kaldırılarak yerine Avrupa standartlarında suyun kokusunu ve tadını değiştirmeyen sağlığa uygun (polietilen) boruların montaj çalışmaları sürüyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Cumhuriyet tarihinin en büyük bütçeli projelerinden biri olan Entegre Su Projesi ile ilçede alt yapının tamamen yenileceğini kaydetti. Başkan Özcan, sözleşme bedeli 11 milyon 118 bin 135 Euro olarak belirlenen proje ile 4 adet yeni depo, 192 adet sanat yapısı, 62 bin 377 metrelik içme suyu hattı, 88 bin 910 metre kanalizasyon hattı yapılacağını belirterek, “İlçemize gelecek yıllarda rahat bir nefes aldıracak projemiz şimdiden hemşehrilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.