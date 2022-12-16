Niksar’da 9 milyon Euro’luk projede sona gelindi

Tokat’ın Niksar ilçesinde 9 milyon Euro’luk atık su arıtma tesisinde sona gelindi.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, atık su arıtma tesisinde belediye meclis üyeleri birlikte incelemelerde bulundu. Projenin tamamlanmasıyla doğaya, çevreye zarar vermeyen bir şehir olacaklarını belirten Başkan Özcan, "Gelecek nesillere daha temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak için var gücümüzle milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Yeşil Niksar’ımıza yakışan bu çevreci projemizin Niksar’ımıza, Niksarlılara hayırlı olmasını niyaz ediyorum. Projenin son 5 aylık imalat sürecine girmiş bulunuyoruz. Bugün belediye meclis üyelerimize son durum hakkında bilgi vermek üzere saha gezimizi tamamladık. Yaklaşık 2047 yılının nüfus projeksiyonuna hitap edecek, 55 bin ila 60 Bin nüfusa hitap edecek. İkinci kısmı da birlikte ihale edildi ve yapıldı. Yaklaşık 12 bin metreküplük bir kapasiteye sahip. Karbon, azot ve fosfor giderimli, biyolojik atık su arıtma tesisi ve çamur kurutma tesisi inşaatı bulunmaktadır. Niksar’ımızda da şu an atık suyla ilgili bizim ölçümlerimizde aldığımız debiler yaklaşık 8 bin metreküp civarında” dedi.

Toplamda yaklaşık 9 milyon Euro’luk inşaat imalatı içeren bir proje olduğunu kaydeden Başkan Özcan, “Finansını Avrupa Birliği Delegasyonundan, Türkiye Delegasyonundan, Çevre Şehircilik Bakanlığımızdan ve bize düşen yüzde 10’luk kısmı içeren krediyi de İller Bankasından kullandık. Burası için sadece 9 milyon euro’nun biz 900 bin Euro’sunu ödüyoruz. Geriye kalan 8 Milyon Euro’luk kısmı hibe olarak Niksar’ımıza kazandırdığımız bir proje. Niksar’ımızın içerisine yaptığımız kanalizasyon müşavirlik kontrollük ihalesi ve bu arıtmanın bedeli de toplam 22 milyon Euro’dur. Bu 22 milyon Euro’nun sadece 2 milyon Euro’sunu Niksar Belediyesi borçlandı, 20 milyon Euro’su da Avrupa Birliği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın bize sağladığı hibe ile inşa ediyoruz. Çok şükür bundan sonrası için devreye alacağımız 2023 Mayıs - Haziran aylarında devreye alacağımız bu arıtma tesisimizde Niksar’ın bütün kanalizasyonunu pis suyunu burada ter temiz pırıl pırıl bir şekilde Kelkit Irmağına deşarja edip artık çevresini koruyan, yer altı yer üstü kaynaklarını koruyan bir çevreci belediye olma noktasında en önemli adımı atmış olacağız. Şimdiden Niksarlı hemşehrilerime hayırlı uğurlu olmasını temenni dileklerimi iletiyorum” diye konuştu.