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New York İtfaiye Departmanı Sözcüsü Amanda Farinacci, New York’taki metro saldırısında yaralı sayısının 16’ya yükseldiğini açıklayarak, 8’inin silahla vurularak yaralandığını aktardı.
Niksar’a “Nisan karı” yağdı!
Tokat’ın Niksar ilçesinde aralıklarla devam eden yağmur yağışı yerini yüksek kesimlerde nisan karına bıraktı.
TOKAT 12.04.2022, 13:58
Tokat’ın Niksar ilçesinde aralıklarla devam eden yağmur yağışı yerini yüksek kesimlerde nisan karına bıraktı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düştüğü Niksar’da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur sabaha karşı kar yağışına dönüştü. İlçeye 16 km mesafede bulunan Çamiçi yaylası beyaza bürünürken, Nisan ayında yağan kar yayla sakinlerini şaşırttı.