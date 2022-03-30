Muhsin Yazıcıoğlu için Tokat’ta mevlid okundu

Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 13. yılında Tokat’ın Sulusaray ilçesinde okutulan Mevlid-i Şerif ve dualarla anıldı.

Sulusaray merkez Hz. Ali Camii’nde BBP İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programda, Kahramanmaraş’ta 13 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren Yazıcıoğlu ve yol arkadaşları için dua edildi, daha sonra camii çıkışında tüm vatandaşlara helva ikramında bulunuldu. BBP Sulusaray ilçe Başkanı Faruk Yorgun, Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşlarını rahmet ve minnetle andıklarını belirterek programa katılan tüm vatandaşlara teşekkür etti.