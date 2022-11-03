Müftü Pamuklu, tatbikatta 1999 depremini yaşadı

Tokat İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, 1999 depreminde yaşadığı hissi yapılan deprem tatbikatında yeniden yaşadığını söyledi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliği ile "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye Tatbikatı" yurt genelinde yapıldı. Tokat İl Müftülüğünde ’deprem oluyor’ uyarısı ile birlikte müftülük çalışanları ’ Çök Kapan Tutun’ hareketi yaptı. Daha sonra binayı terk eden memurlar belirlenen alanda toplandı. AFAD ekibi müftülük çalışanlarına bilgilendirme yaptı. 1999 yılında Gölcük ve Düzce depremini İstanbul’da yaşayan İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, "Gölcük depreminde binanın duvarlarının üzerimize geldiğini hissettim. 12 Kasım depreminde de Haseki Eğitim Merkezinde yakalandık. Binanın taş duvarları sanki üzerimize dökülüyor gibi bir film senaryosu gibi yaşadık. Yani böyle bir durumla karşı karşıya kaldığımızda ne yapmamız gerektiği noktasında AFAD müdürlüğü ekibi tüm vatandaşları bilinçlendiriliyor" dedi.

Müftü Pamuklu, "Deprem oluyor" uyarısı ile birlikte o depremi yaşamış gibi olduklarının altını çizerek, "Ölüm hepimiz için hak. Her an başımıza gelebilir. Ama özellikle deprem gibi doğal afetlere yönelik bilgilendirme konusunda AFAD bu çalışmalarla bizleri bilinçlendirmiş oldu" diye konuştu.