banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Son 51 yılın en sıcak yaz mevsimi!
Son 51 yılın en sıcak yaz mevsimi!
Cornelius resmen Trabzonspor'da
Cornelius resmen Trabzonspor'da
Alex Teixeira: Siz istediniz, ben geliyorum
Alex Teixeira: Siz istediniz, ben geliyorum
Lionel Messi, Barcelona’ya gözyaşlarıyla veda etti
Lionel Messi, Barcelona’ya gözyaşlarıyla veda etti

Minik Mustafa’dan yangın bölesindeki çocuklara anlamlı hediye

Tokat’ın Erbaa ilçesinde yaşayan minik Mustafa, yangın bölgesindeki çocuklara çizdiği resimle birlikte oyuncak gönderdi.

TOKAT 09.08.2021, 16:28
Minik Mustafa’dan yangın bölesindeki çocuklara anlamlı hediye

Tokat’ın Erbaa ilçesinde yaşayan minik Mustafa, yangın bölgesindeki çocuklara çizdiği resimle birlikte oyuncak gönderdi.

Erbaa Belediyesi, Manavgat’ta orman yangınından etkilenenler için yardım kampanyası başlattı. Kampanya ile elektrikli ev aletleri, soğutucu, kıyafet gibi birçok yardım malzemesi toplandı. İlçede yaşayan Hakime ve Hamza Çiçek çiftinin çocukları 5 yaşındaki Mustafa yaşanan felaketten etkilenerek yardım kampanyasına destek oldu. Mustafa içinde itfaiye aracı da bulunan oyuncaklar, şekerlerle yaptığı resmin bulunduğu poşeti annesi ile birlikte belediyeye getirdi. Belediye ekipleri tarafından oyuncak ve resim Manavgat’a gönderilmek üzere teslim alındı.

Orman yangınlarını televizyondan gören oğlunun çok üzüldüğünü belirten anne Hakime Çiçek, "Akşamdan başladı hazırlıklarını yapmaya. İnsanları öyle evsiz, barksız görünce çok üzüldü. Duygusal bir çocuk. Rabbim bu tür felaketleri yaşatmasın hiç kimseye" dedi.

Kampanya kapsamında toplanan yardımlar yarın yangın bölgesine ulaştırılmak üzere bölgeye gönderileceği bildirildi.
Yorumlar (0)
29°
açık