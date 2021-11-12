banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ahmet Nur Çebi: Pjanic'in bonservisini almak isteriz...
Ahmet Nur Çebi: Pjanic'in bonservisini almak isteriz...
AB Konseyi Başkanı Charles Michel'den Türkiye'ye teşekkür
AB Konseyi Başkanı Charles Michel'den Türkiye'ye teşekkür
Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz’un fotoğrafı ortaya çıktı
Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz’un fotoğrafı ortaya çıktı
Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı
Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı

MHP’li vekilden korkutan uyuşturucu açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, “Türk kültür ve ahlakını bir fazilet abidesi gibi 21. yüzyıla taşıyan en korunaklı şehirlerimizde dahi bu kadar güvenlik tedbirine rağmen uyuşturucu kullanımı zirve yapmış durumdadır ”dedi.

TOKAT 12.11.2021, 09:46
MHP’li vekilden korkutan uyuşturucu açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, “Türk kültür ve ahlakını bir fazilet abidesi gibi 21. yüzyıla taşıyan en korunaklı şehirlerimizde dahi bu kadar güvenlik tedbirine rağmen uyuşturucu kullanımı zirve yapmış durumdadır ”dedi.

Plan Bütçe Komisyonunda söz alan MHP’li Bulut, Türkiye’nin sosyal, ahlaki yapısı ve aile müessesesinin üç sacayaklı ciddi bir saldırıyla karşı karşıya olduğuna söyledi. Denetimsiz sosyal medya, uyuşturucu kullanımı ve kadın programlarına dikkat çeken MHP’li Bulut, tespitlerini dile getirdi. Üç sacayaklı saldırıların aile yapısını bozduğunu belirten Bulut, “Nedir bu üç sacayaklı saldırılar? Bunlardan bir tanesi kontrolsüz bir şekilde Anadolu’nun en kuytu köşelerine kadar yayılmış olan uyuşturucu alışkanlığı, uyuşturucu kullanımının günden güne artışı. Denetimsiz sosyal medya mecraları, bir diğeri ise maalesef toplumdaki şiddeti, ahlaksızlığı günden güne kanıksatan normalleştiren denetimsiz bir mecra haline gelmiş, kaba tabir ile sabahları, sabahları yayımlanan kadın programları. Şimdi denetimsiz sosyal medya ağı ve bunların birini kısır bir döngü şeklinde tetiklediği, uyuşturucu kullanımındaki korkunç yükseliş, Türkiye’de büyük bir sosyal çözülmenin, büyük bir sosyal çürümenin ve büyük bir ahlaki çöküntünün tırmanışa geçmesine maalesef sebebiyet veriyor. 2020’de Emniyet Genel Müdürlüğü yani İçişleri Bakanlığı polis teşkilatımız jandarma genel komutanlığına bağlı diğer Sahil Güvenlik Komutanlığı gibi tüm kurum ve kuruluşların ortak çalışmasıyla 160 bin civarı operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda 231 bin kişi gözaltına alındı. Bu şunu ortaya koyuyor, devletin güvenlik güçleri bütün özverisi ile uyuşturucu trafiğini menetmek engellemek için olan üstü bir gayret gösteriyor. Ancak bu gayrete rağmen hala Anadolu’nun en bakir noktalarında yani yüzlerce yıldır Türk kültür ve ahlakını bir fazilet abidesi gibi 21. yüzyıla taşıyan en korunaklı şehirlerimizde dahi bu kadar güvenlik tedbirine rağmen uyuşturucu kullanımı zirve yapmış durumdadır. Öyleyse buradan bir netice çıkartmak durumundayız. Günden güne yayılan uyuşturucu bağımlılığı kolluk kuvvetlerinin yargı organlarının bütün çalışma ve çabasına rağmen öneremiyorsa burada devletin diğer kurumlarını da, yüksek bütün kurumlarına da önemli görevler düşüyor demektir. İdarenin bütünlüğü ilkesi yalnızca teknik ve hukuki bir kavram değil. İdarenin bütünlüğü ilkesi aynı zamanda anayasa ile kendine tebliğ edilmiş görevleri, devletin bütün kurumlarının bir senkronizasyon içinde bir ve birlikte hareket etmek suretiyle çözüme kavuşturması konusunda gayretinin adıdır. Dolayısıyla Türkiye’de aile kavramını devredeceğimiz genç kuşakların bu derece sinsi bir saldırıyla karşı karşıya olduğu bir süreçte Aile Bakanlığından Aile ve Sosyal hizmetler Bakanımızdan beklentimiz şudur. RTÜK ile MEB ile İçişleri Bakanlığı ile üniversiteler ile senkronize ve ortak çalışma yapmak sureti ile toplumu özellikle genç kuşağı günden güne kemiren kimyasal madde alışkanlıklarıyla ilgili top yekün bir seferberlik haline hep birlikte geçmek zorundayız” dedi.

Denetimsiz sosyal medya mecralarının aile kavramının önündeki en büyük engellerden bir tanesi olduğunu belirten MHP’li Bulut, “Denetimsiz sosyal medya mecraları adeta suç işleme hürriyeti vadeden ayrı ve korunaklı bir alan haline geldi. Şimdi ne zaman sosyal medya düzenlemesi ile ilgili bir fikir beyan etsek, karşımızda maalesef fikir hürriyeti gibi bir kavramla direniş görüyoruz. Lütfen elinizi vicdanınıza koyun buradaki herkes ebeveyn. Komisyon başkanımız sizler hepimizin ailesinde çoluğu var çocuğu var. Bir uygulamanın Türkiye’de milli güvenlik meselesi olduğunu parlamentoda ifade ettik, devlet erkanı ile paylaştık. TikTok dinilen zehirli bir platform, her türlü ahlaksızlığa siz evinizin salonunda otururken yan odada oturan çocuğunuzun odasına kadar sokuyor. Her türlü zehri Anadolu ailelerinin içine kadar akıtıyor. Dolayısıyla bu sosyal sorumluluğun bir gereği olarak, acil ve ivedi bir şekilde. Aile Bakanlığının liderliğinde ve önderliğinde Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığının da harekete geçmesi ile uyuşturucu ve denetimsiz sosyal medya mecraları ile ilgili lütfen acil bir çözüm üretilmesini dikkatlerinize arz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6