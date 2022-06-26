MHP’li Bulut’tan gençlere ‘algı’ uyarısı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, 2023 seçimleri öncesinde gençlerin algı oyununa karşı daha dikkatli olmalarını isteyerek, “İçi boş bir özgürlük masalıyla Türk gençliğinin zehirlenmesine, bizzat Türk gençliği müsaade etmeyecek” dedi.

MHP tarafından başlatılan ”Adım Adım 2023; İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma” programı dahilinde Tokat’ta milletvekilleri temasta bulundu. 26 Haziran Atatürk Kültür Merkezi’nde MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaçıkcı ve MYK üyesi Ahmet Kürşat Azkur partililerle bir araya geldi. Programda konuşan Bulut, gençlere mesaj vererek, “2023 yılında yapılacak olan seçimleri 15 Temmuz gecesi yarım kalmış ve başarılamamış bir hesabın tamamlanabilmesi için milat kabul ederek, 2023’ü seçim olmaktan çıkartacak alçaklarla Türkiye’nin dört bir yanında mücadele etmek zorunda kalıyoruz. İşte bunların yurt dışından aldıkları destek, fonlamayla oluşturdukları algı yönetimlerine özellikle genç kardeşlerimiz kendilerini kaptırmayacak. İçi boş bir özgürlük masalıyla Türk gençliğinin zehirlenmesine, bizzat Türk gençliği müsaade etmeyecek. Bu topraklardaki en büyük özgürlüğü kendi değer yargılarıyla, imanıyla, kendi hür iradesiyle yaşama olduğunu bilecek. Daha iyi bir Türkiye iddiasıyla sizi tuzağa çekmek isteyenler, sizi Kandil’in masasına meze yapmak isteyenler, Türkiye Cumhuriyeti’nin anahtarını sizlerin elinden alıp tüm emperyalist hedeflerin önünde bu anahtarı fırlatıp onların planları için Anadolu’yu bir eylem sahası haline getirmek isteyenlere hep birlikte dur diyeceğiz ve geçit vermeyeceğiz” dedi.

Birlik ve beraberlik mesajı verdi

Ekonomik göstergelere de değinen Bulut, birlik ve beraberlik mesajı vererek, “Memleket zordaysa her birimiz tek bir aile, tek bir sülale gibi gerekirse birlikte görmemeyi göze alacak kadar fedakarca bir tavırla ama emperyalizmin kulağımıza üflediği tüm yalanı elimizin tersiyle bir kenara iterek tüm dünyaya istediğinizi yapabilirsiniz. Ayçiçeği, akaryakıt fiyatıyla oynayabilirsiniz. Bizi aç bırakarak terbiye etmeye çalışabilirsiniz. Ama şunu bileceksiniz ki açlıktan ölmek üzere olsak da, son nefesimizi veriyor olsak da bu bedel son nefesini verdiği güne kadar ailesiyle birlikte vatan diye haykırmaya devam edeceğiz. Ama emperyalizmin aşağılık çizmelerine İslam’ın ruhuyla nurlanmış, tüm dünya Müslümanlarının sığınacak son limanı haline gelmiş bu coğrafyayı teslim etmeyeceğiz” diye konuştu.