MHP’li Bulut’tan çiftçiler için faizsiz yapılandırma önerisi

Milliyetçi Hareket Partisi Tokat Milletvekili Yücel Bulut, "Çiftçilerimiz acil faizsiz ve vadeli bir şekilde mutlaka ama mutlaka bir yapılandırma beklentisi içerisinde" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde yargı paketi görüşmelerinde MHP’li Bulut, çiftçilerin sorunlarını dile getirdi. Çiftçilerin tarım kredi kooperatifleri ve bankalara olan borçlarının 2016-2017 yıllarına göre üç buçuk kat arttığını belirten Bulut, “Çiftçilerimizin yoğun bir icra baskısı ile karşı karşıya kaldılar. İç Anadolu’da traktörlerinin neredeyse tamamı hacizli bir durumda. Birçok milletvekili arkadaşımız da bu konuları gündeme getirdiler. Çiftçilerimiz acil faizsiz ve vadeli bir şekilde mutlaka ama mutlaka bir yapılandırma beklentisi içerisinde. Şimdi bu yapılandırmayı parlamento bir an önce hayata geçirmek zorunda. Geçirme sene olur? Toplam nüfusumuzun yüzde 6’sı köylerde yaşıyor. Yani yıllık bir medeniyetin ve birikimin 21. yüzyıla taşıması konusundaki temel kolon olan köylerimiz boşalmış durumda. Toplam köylerdeki nüfusta ağırlıkları da yüzde 6’nın da altına düşmüş durumda. Bu insanlar eğer borçlarına ödeyemez hale gelirlerse ki geldiler. Bir şey kazanamayacaklarını düşündükleri bu topraklarını terk etmeye, büyük şehirlere akın akın göç etmeye devam edecekler” dedi.