MHP’li Bulut: "Teyakkuz halinde olmalıyız"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, pandemi sebebiyle teyakkuz halinde olunması gerektiğini ifade ederek, “Tüm tedbirleri devletten beklemek, tüm sorumluluğu yetkililere atmak doğru bir tutum değildir" dedi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut’u makamında kabul etti. Sohbet havasında geçen ziyarette MHP’li Bulut, pandemi dönemindeki özverili ve fedakarca çalışmaları nedeniyle Bakan Koca’ya teşekkür etti. Ziyaret sonrasında değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Bulut, ziyarette Tokatlı vatandaşlardan gelen talep ve önerileri Bakan Koca’ya iletme imkanı bulduklarını ifade ederek, “Aktardığımız her konuda yüksek bir ilgi ve ihtimam gösteren sayın bakanımıza şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bu büyük mücadelenin devletimizin bütün dünyaya umut olacak ve bu melaneti ortadan kaldıracak etkili bir aşı çalışmasıyla taçlanacağına inanıyorum. Bugüne kadarki hizmetleri nedeniyle tekrar şükranlarımı sunuyorum. Allah milletimizin yar ve yardımcısı olsun” dedi.

“Teyakkuz halinde olmalıyız”

Pandemi sebebiyle vatandaşların tamamının teyakkuz halinde olması gerektiğinin altını çizen Bulut, “Tüm tedbirleri devletten beklemek, tüm sorumluluğu yetkililere atmak doğru bir tutum değildir. Salgın hastalıklara karşın tüm vatandaşlarımızın dikkatli olması, sosyal mesafeye uyması, hijyen konusunda hassas olması ve mutlaka maske takması gerekmektedir. Bu küresel sorun ancak böylece aşılabilir. Bize düşen ilimizin sağlıkla ilgili kamunun yapması gereken çalışmaları takip etmek, atması gereken adımlar konusunda önerilerde bulunmaktır” diye konuştu.