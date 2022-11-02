MHP’li Bulut, sulama birliklerinin borçlarına dikkat çekti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, yeniden yapılandırılan sulama birliklerinin verimli çalışabilmesi için borçlarının affedilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde konuşan MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, sulama birliklerinin sorunlarına dikkat çekti. Sulama birliklerinin ağır borç yükü altında olduğunu belirten Bulut, "Geçmişten gelen borçlarının tasfiye edilememiş olması nedeniyle ağır borç yükü altında ezilen sulama birlikleri yönetimleri ile çiftçilerimiz arasındaki sorunlar devam etmektedir. İsabetli bir kararla yönetimleri yeniden yapılandırılan sulama birliklerinin, bu yeni haliyle verimli çalışabilmesi için borçlarının affedilmesi ve böylece çiftçimize daha süratli daha adil bir şekilde hizmet verebilir hâle gelmesi çiftçilerimizin beklentisidir” diye konuştu.

Birliklerin çiftçi ile uyumlu çalışması gerektiğine işaret eden MHP’li Bulut, “Sulama birliklerinin mevcut yönetimlerinin sıkı bir denetimle kontrol edilmesi ve çiftçilerimizle uyumlu çalışmalarının temin edilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.