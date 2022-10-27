MHP’li Bulut, ’su’ ve ’gümrük’ sorununu meclise taşıdı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tokat’ın Zile ilçesinde içme suyu problemi ile 8 yıldır kapalı olan gümrük sorununu TBMM’ye taşıdı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde söz alan MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tokat’ın sorunlarını gündeme getirdi. Zile’de yaşanan su sorununa dikkat çeken Bulut, “Zile ilçemizin içme suyu problemini ve 7 tane köyümüzün sulama sorununu çözecek Dereboğazı içme ve sulama göledinin temeli atılmış ve tünelleri inşa edilmiş olmasına rağmen teknik aksaklık nedeniyle yapımı durdurulmuştur. Yünlü ve Derebaşı köylerimizin yol güzergahlarının güvenli bir şekilde planlanarak Zile ilçemizin su sorununun tamamen ortadan kalkması için Dereboğazı İçme ve Sulama Göleti hayati önemdedir. İhale aşamasında olan bu yatırımın bir an evvel hayata geçirilmesi Zileli hemşehrilerimizin beklentisidir ve konu tarafımızca da takip edilmektedir” ifadelerini kullandı.

"Tokat gümrüğü açılmalı"

MHP’li Bulut, TBMM’de ayrıca Tokat Gümrüğü’nü gündeme getirerek, “Tokat ekonomisini büyütme hedefi doğrultusunda iş insanlarımızın gayretleriyle özellikle tekstil ve gıda sanayisinde önemli atılımlar gerçekleşmiştir. Türkiye ve dünya pazarına açılan yatırımcılarımız hatırı sayılır bir ihracat teşebbüsü içerisindedir ancak Tokat Gümrük Müdürlüğünün sekiz yıldır kapalı olması nedeniyle Tokat’tan ihracat yapan firmalarımız Gaziantep Gümrük Müdürlüğünü kullanmak zorunda kalmaktadır. Yatırımcılarımız imkan ve kapasitelerini pazar araştırmasına ayırmak yerine başka illerdeki gümrük işlemlerine harcamaktadır. Tokat Gümrük Müdürlüğümüzün açılması bölgemizin ihracatına, üretimine ve kalkınmasına katkı sağlayacağından bir an önce tekrar açılmasını talep ediyor, bu konunun takipçisi olacağımızı ifade etmek istiyorum” diye konuştu.