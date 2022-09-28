MHP’li Bulut: "Şimdi Cumhurbaşkanına sahip çıkmak zorundasınız"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, ABD Başkanı Joe Biden’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmek için muhalefete destek verdiğini ifade ederek, "Şimdi Cumhurbaşkanına sahip çıkmak zorundasınız" dedi.

Tokat’ta temaslarını sürdüren MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Turhal ilçesinde partililerle bir araya geldi. Partililere hitap eden Bulut, emperyalist güçlerin Türkiye’yi sürekli çatışma ortamı içerisinde tutmak istediklerini belirterek,“40 yıldır Türkiye’yi çatışma içerisinde tutmaya çalışıyorlar. Hamdolsun Türk milletinin dünyada kimsede olmayan hoşgörüsü sebebiyle Türkiye kardeş kavgası içerisine girmedi” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmek için muhalefete destek verdiğini ifade eden Bulut, “Bugün geldiğimiz noktayı görmememiz gerekir. Ne hikmetse dünyada bütün emperyalistler tüm kinlerini Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhur İttifakı’nın üzerinde topladılar. Hepimiz vicdan sahibi olarak üzerinde düşünmek zorundayız. Şimdi Cumhurbaşkanına sahip çıkmak zorundasınız. Bana oy vermek zorunda değilsiniz, partime oy vermek zorunda değilsiniz. Ama bu vatana şerefinizle sahip çıkmak zorundasınız” diye konuştu.