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MHP’li Bulut, restore edilen camide incelemelerde bulundu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Gür yıldız beldesinde restorasyon çalışmaları devam eden Medrese caminde incelmelerde bulundu.

TOKAT 17.11.2020, 15:26
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MHP’li Bulut, restore edilen camide incelemelerde bulundu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Gür yıldız beldesinde restorasyon çalışmaları devam eden Medrese caminde incelmelerde bulundu.

Tokat merkeze bağlı Güryıldız beldesini ziyaret eden MHP’li Bulut, Belediye Başkanı Mustafa Özer’den çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Belediye ve cami cemaatinin destekleri ile restorasyonu devam eden Medrese camini gezen Bulut, çalışmaları yakından inceledi. Daha sonra beldede vatandaşlarla bir araya gelen Bulut, beldelerin, köylerin göç vermemesi adına belde belediyelerinin çalışmalarını önemsediklerini kaydetti. Ziyarette vatandaşların görüş ve taleplerini de dinleme imkanı bulan Bulut, kentte temaslarını sürdüreceğini kaydetti.
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