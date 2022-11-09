MHP’li Bulut, orman köylülerinin sorununa dikkat çekti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, orman köylülerinin sorunlarının kış gelmeden çözülmesi gerektiğini söyledi.

TBMM Genel Kurulunda konuşan MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, dikili satış yönteminin yıllardır köy kooperatifleri ve köylüler için önemli bir geçim kaynağı oluşturmakta olduğuna dikkat çekti. Yaklaşan kış mevsimi öncesinde köylülerin dikili satış tahsislerin onayını beklemekte olduğunu ifade eden Bulut, "Bazı bölgelerde sistemin suiistimal edilmesi sonucu Bakanlığımız haklı olarak dikili tahsislerin onayını kendi uhdesine almıştır. Fakat 2022 kota artırımı projesi dahilinde tekrardan tahsis çalışmaları yapılmış, damgalamalar tamamlanmıştır. 14 Ekim 2022 tarihinden itibaren dikili satışın Bakanlık iznine tabi olması sonucunda, dikili kesim tahsisleri halen Bakanlık nezdinde onayda beklemektedir” dedi.

MHP’li Bulut, köylülerin taşıdığı endişeyi belirterek, “Orman köylüleri, yaklaşmakta olan kış şartları nedeniyle biraz daha gecikerek onaylanması halinde, ağır kış şartlarında kesimlerin yapılamayacağı endişesini taşımaktadır. Orman köylülerinin en büyük geliri orman işçiliğidir. Kış bastırmadan onayın verilip mağduriyetlerin giderilmesi, dikili satış onayı bekleyen köy kooperatiflerimiz için önem arz etmektedir” diye konuştu.